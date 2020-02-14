С сайта Мюнхенской конференции удалили план "завершения войны на Донбассе"

С сайта Мюнхенской конференции по безопасности удалили сообщение о согласовании 12 шагов для усиления безопасности на территории Украины, а также в евроатлантическом регионе.

По ссылке, которая ранее вела на план урегулирования конфликта на Донбассе, сейчас размещено следующее сообщение:

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Помимо этого, с сайта конференции убрали сообщение, в котором говорилось о разрабтке этого документа при соавторстве и поддержке Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Украинская правда".

Напомним, что помимо восстановления работы СЦКК и допуска Красного Креста на оккупированную часть Донбасса, также предлагается создать конференцию по восстановлению Донбасса при участии России, запустить механизм, позволяющий смягчать санкции, создать для восстановление Донбасса ЗСТ при участии капитала ЕС и РФ, а также провести национальный диалог в Украине относительно взаимодействия со своими соседями (в том числе и с Россией) относительно вопросов истории, национальной памяти, языка, прав меньшинств и т.д.

Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине".