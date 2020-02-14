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У президента подают в суд на программу "Схемы" из-за сюжета о Зеленском и Патрушеве

У Зеленского опровергли встречу с Патрушевым.

У президента подают в суд на программу "Схемы" из-за сюжета о Зеленском и Патрушеве
Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины официально заявил, что расследование программы "Схемы" о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане - не соответствует действительности. Об этом сказано на фейсбуке Офиса президента.

В результате Офис президента Украины подает в суд на программу "Схемы" с требованием опровергнуть информацию о встрече Зеленского Патрушевым в Омане.

"Мы обращаемся в суд с иском, в каком будем требовать опровержений и извинений. Также считаем своим долгом обратить внимание общественного вещателя - телеканала "UA: Перший" на распространение в его эфире информации, которая не соответствует действительности и является откровенной манипуляцией общественным сознанием", - подчеркнули в ОП.

Отмечается, что президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым.

"Обнародование выводов, которые основываются не на фактах или свидетельствах, а на домыслах и ведомостях из каких-то тайных "источников", которые имеют место в выпуске программы "Схемы", Офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением", - говорится в заявлении.

У Зеленского подчеркнули, что когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. "Но когда так же поступают украинские журналисты - это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой".

Напомним, на Рождество Зеленский улетел в Оман. Утром 8 января сообщалось, что он прерывает свой визит из-за катастрофы самолета МАУ в Иране. 

В расследовании "Схем" сказано, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прилетал в город Маскат, когда там находился Зеленский. По утверждениям журналистов, Патрушев прилетел в Оман в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель уже опровергли информацию о встрече Зеленского и Патрушева в Омане.

Кроме того, у президента РФ Путина уже отреагировали на расследование журналистов и назвали его "враньем".

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