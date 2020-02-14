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​Экс-депутат Виктория Пташник пошла на довыборы в Раду от партии Порошенко

Политик обвинила нынешнюю власть в сдаче интересов государства.

​Экс-депутат Виктория Пташник пошла на довыборы в Раду от партии Порошенко
Виктория Пташник
Фото: Дмитрий Липавский

Бывший депутат Верховной Рады Виктория Пташник примет участие на промежуточных выборах по округу №179 от партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

"Я решила пойти на довыборы по 179-му избирательному округу в Харьковской области, которые состоятся 15 марта. Решила пойти не сама, а с командой партии "Европейская солидарность", - заявила она в видеообращении на фоне Центральной избирательной комиссии.

Пташник сказала, что не может спокойно смотреть, "как шаг за шагом сдают интересы государства, как разрушаются государственные институты, как Украина ослабляет свои позиции на международной арене".

По состоянию на 14 февраля на довыборы зарегистрировались 10 кандидатов по округу №179. Среди них - кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук, кандидат от пророссийской партии "ОПЗЖ" Александр Диденко, кандидат от "Свободы" Игорь Швайка.

Также планирует баллотироваться бывшая руководительница Харьковской ОГА Юлия Светличная.

Напомним, что Пташник была депутатом 8 созыва, в парламент избралась по списку партии "Самопомощь".

В сентябре 2015 года ее исключили из фракции "Самопощь" за поддержку в первом чтении конституционных изменений, касавшихся децентрализации и особого статуса Донбасса.

В 2016 году она вошла в правление партии "Демократический альянс", но меньше чем через год сложила полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в парламенте.

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