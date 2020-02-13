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США ввели санкции против трех оборонных предприятий РФ

Санкции связаны с нарушением режима нераспространения оружия массового поражения.

США ввели санкции против трех оборонных предприятий РФ
Фото: 24tv.ua

Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских предприятий оборонного комплекса на основании нарушения ими режима нераспространения оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Документ опубликован в Федеральном реестре США 13 февраля. Однако санкции вступили в силу десятью днями раньше – 3 февраля, передает Голос Америки.

В новом санкционном списке, кроме китайских, турецкой и иракской компаний, фигурируют три российских военных производителя: Кумертауское авиационное производственное предприятие, военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" и Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова в Туле.

Санкции запрещают американским государственным структурам сотрудничать с внесенными в список организациями, а им самим запрещают закупать в США военное оборудование.

Напомним, в конце января США расширили антироссийские санкции по Крыму.

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