Офис президента пообещал, что Зеленский отразит поездку в Оман в своей декларации

"Поездка президента Украины в Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса и совершалась за личные средства".

Офис президента Украины рассмотрел депутатский запрос о визите Владимира Зеленского в Оман.

Ответ от 7 февраля с подписью Андрея Богдана опубликовал в фейсбуке депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев.

"Относительно официального статуса... поездка президента Украины в Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса и совершалась за личные средства. Поэтому организационно-протокольное сопровождение не осуществлялось, делегация не предполагалась", - говорится в документе.

"Относительно проживания президента в пятизвездочном отеле, его перелета вместе с супругой рейсовым самолетом, а также суммы, которую глава государства заплатил за перелет и проживание в отеле, подчеркиваем, что частная поездка предполагает личные траты на нее, а вся остальная информация будет обнародована в декларации президента", - подчеркнули в ОП.

Также будет обнародована информация о стоимости возвращения Зеленского в Украину.

Подчеркивается, что вся официальная информация о зарубежных поездках президента публикуется его пресс-службой.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Напомним, на Рождество Зеленский улетел в Оман. После того, как в СМИ появилась эта информация, Офис президента сообщил, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой "для встреч на высшем уровне" - с министром, ответственным за иностранные дела, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсаламом аль-Муршиди.

Судя по официальным фото, переговоры состоялись в одной из местных гостиниц и прошли в один день, хотя Зеленский находился в стране с 5 по 8 января.

Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что он прерывает свой визит из-за катастрофы самолета МАУ в Иране. Несмотря на это, в Киев Зеленский вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после крушения.

Министерство иностранных дел и Офис президента заявили, что объяснят рождественскую поездку Зеленского в Оман "в свое время".