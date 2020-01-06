Президент рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди.

Об этом сообщается на сайте президента.

"В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал аль-Муршиди о "значительных возможностях для инвестирования в Украине".

"Президент проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине", - говорится в сообщении.

"Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества", - отметили в пресс-службе Зеленского.

Напомним, 5 января стало известно, что Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как информация появилась в СМИ, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой рейсовым самолетом за собственные средства, а также - что у него запланирован ряд встреч на высшем уровне.

Позже Офис президента сообщил, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.