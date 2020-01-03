Рябошапка назначил новых прокуроров в Тернопольской и Ровенской областях Главный военный прокурор представил их коллективам прокуратур.

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил новых прокуроров в двух областях: Тернопольской - Петра Бойко, Ровенской - Антона Войтенко.

3 января заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак представил их коллективам областных прокуратур.

Об этом информирует пресс-служба ГПУ.

Петр Бойко родился 23 июля 1985 года в Чернигове. В органах прокуратуры - с 2010 года. За это время занимал различные должности, в том числе руководящие в органах прокуратуры Севастополя и военной прокуратуры Западного региона.

Фото: gp.gov.ua

До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в Умани Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года. За это время занимал различные должности, в том числе руководящие.

Фото: gp.gov.ua

До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.