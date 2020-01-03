​Шеф-редактор "24 канала" возглавила информационный блок нового канала для оккупированных территорий

Шеф-редактор 24 канала Елена Трибушная возглавила информационное вещание нового государственного телеканала, который создается на базе UA|TV для оккупированных территорий.

Об этом говорится на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта.

Трибушная работала на "24 канале" с 2017 года, до этого три года работала в "Новом времени" и "Корреспонденте".

"Цель нового телеканала - вернуть в украинское информационное и культурное пространство тех наших сограждан, которые из-за войны уже шестой год лишены возможности смотреть украинское телевидение, получать объективную информацию о своей стране и на чье отношение к Украине влияют преимущественно российские телеканалы", — прокомментировала свое назначение Трибушная.

Новый канал начнет вещание 15 февраля.

Планируется, что там будут показывать украинско- и русскоязычные развлекательные программы, украинские сериалы и кинофильмы, а также информационное вещание собственного производства.

Окончательная концепция вещания телеканала будет утверждена после избрания его руководителя на конкурсе. Пока что исполнять его обязанности будет Юлия Островская.