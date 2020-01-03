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Дело против Ляшко за драку с Герусом готово к передаче в суд, ему может грозить до 7 лет

Прокуратура признала собранные доказательства достаточными.

Дело против Ляшко за драку с Герусом готово к передаче в суд, ему может грозить до 7 лет
Олег Ляшко и Евгений Стипанюк
Фото: facebook.com/O.Liashko

Национальная полиция завершила досудебное расследование по факту драки между Олегом Ляшко и Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Процессуальный прокурор признал собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта.

В случае, если вина Ляшко будет доказана в суде, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Напомним, 6 ноября Ляшко подрался с Герусом из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из России (позже ее отменили). Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций аэропорта "Борисполь".

На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца.

4 декабря также была избрана мера пресечения второму фигуранту дела - охраннику-помощнику Ляшко Евгению Стипанюку, который снимал на видео его драку с народным депутатом Андреем Герусом. Его тоже отпустили под личное поручительство народных депутатов Алексея Кучеренко и Михаила Волынца. Ему вменяют ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 - пособничество в насилии над государственным деятелем.

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