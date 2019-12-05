​Охраннику Ляшко избрали меру пресечению за участие в драке с Герусом

Его взяли на поруки два народных депутата.

Бориспольский горрайонный суд 4 декабря избрал меру пресечения охраннику-помощнику Олега Ляшко Евгению Стипанюку, который снимал на видео его драку с народным депутатом Андреем Герусом.

Об этом говорится на сайте суда.

Его отпустили под личное поручительство народных депутатов Алексея Кучеренко и Михаила Волынца.

На охранника Ляшко возложены обязанности до 1 февраля 2020 года прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда; сообщать об изменении места проживания; воздерживаться от общения с потерпевшим или свидетелем по данному делу.

Постановление следственного судьи может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Напомним, что Стипанюку вменяют ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 - пособничество в насилии над государственным деятелем.

6 ноября Ляшко подрался с Герусом из-за поправки, позволившей начать импорт электроэнергии из России. Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций аэропорта "Борисполь". В драке принимал участие и охранник Ляшко.

На следующий день полиция открыла дело в отношении Ляшко по ст.346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил Ляшко на поруки народных депутатов Виктории Сюмар и Михаила Волынца. 28 ноября Апелляционный суд Киевской области отклонил ходатайство прокуратуры об аресте лидера Радикальной партии.