В Высший совет правосудия по президентской квоте претендуют 4 кандидата

В ходе открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения президентом Украины члена Высшего совета правосудия конкурсная комиссия из 30 кандидатов оставила только четырех.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Среди кандидатов:

Журавлев Дмитрий Владимирович;

Клюба Василий Васильевич;

Розваляева Татьяна Самуиловна;

Фомин Виктор Анатольевич.

Сейчас по этим кандидатам комиссия проводит специальную проверку.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Президент Петр Порошенко незадолго до завершения своей каденции назначил членами ВСП по квоте главы государства Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.

30 сентября Зеленский подписал указ, которым назначил членом ВСП Оксану Блаживскую - судью Хозяйственного суда Киева, дочь бывшего прокурора Киева Евгения Блаживского.