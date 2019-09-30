Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президента

Президент Владимир Зеленский 30 сентября назначил одного из двух членов Высшего совета правосудия по квоте главы государства.

В указе №720/2019 говорится, что эту должность получила Оксана Блаживская, судья Хозяйственного суда Киева, дочь бывшего прокурора Киева Евгения Блаживского.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Президент Петр Порошенко незадолго до завершения своей каденции назначил членами ВСП по квоте главы государства Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.