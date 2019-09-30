От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
S&P спрогнозировало курс гривны до 2022 года
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом (обновлено)
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Астрономы открыли планету-гигант, которой "не должно существовать"
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
Компания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажнике
Компания из восьми человек попала в ДТП в Мироновке, погиб пассажир, ехавший в багажнике
ГлавнаяПолитика

Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президента

Должность получила киевская судья Оксана Блаживская.

Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президента
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 30 сентября назначил одного из двух членов Высшего совета правосудия по квоте главы государства.

В указе №720/2019 говорится, что эту должность получила Оксана Блаживская, судья Хозяйственного суда Киева, дочь бывшего прокурора Киева Евгения Блаживского.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Президент Петр Порошенко незадолго до завершения своей каденции назначил членами ВСП по квоте главы государства Михаила Исакова и Андрея Василенко. Меньше чем через месяц его преемник Владимир Зеленский отменил это назначение и перезапустил отбор членов ВСП.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также