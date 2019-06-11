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Зеленский отменил назначение двух членов Высшего совета правосудия, сделанное Порошенко

Квоту президента заполнят по новой.

Зеленский отменил назначение двух членов Высшего совета правосудия, сделанное Порошенко
Фото: instagram/zeteam2019

Президент Владимир Зеленский отменил назначение двух членов Высшего совета правосудия, сделанное его предшественником Петром Порошенко.

Об этом говорится в указах №357-359 от 10 июня.

13 мая Порошенко назначил членами ВСП Михаила Исакова и Андрея Василенко.

Зеленский это отменил и постановил создать конкурсную комиссию по отбору кандидатов для назначения членов ВСП. В нее вошли декан факультета международных отношений НАУ Юрий Волошин, ректор Школы судей Николай Онищук, профессор кафедры административного права КНУ им. Шевченко Александр Пасенюк, доцент кафедры международного права Института международных отношений Ольга Поединок и глава общественной организации "Экспертный центр по правам человека" Владимир Сущенко.

Указ Порошенко №65 от 11 марта , который регламентировал проведение конкурса, отменен.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридически[ вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

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