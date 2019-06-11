Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка

Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил его заместителя Сергея Борзова временно исполнять его обязанности.
Об этом говорится в указах президента №360-362 от 11 июня.
Отмечается, что Куцык уволен в соответствии с поданным им заявлением.
Также Зеленский уволил заместителя руководителя Госуправделами Евгения Сарнацкого. Другой заместитель Куцыка Борзов уполномочен временно исполнять обязанности руководителя.
Также в Госуправлении остался работать заместитель руководителя Сергей Прилипко.
Напомним, Петр Порошенко назначил Куцыка руководителем Госуправления делами в декабре 2016 года.
Иван Куцик родился в 1951 году в Черкасской области. Бывший генерал-полковник милиции, первый заместитель руководителя Аппарата ВР Украины. В середине 2000-х в разные годы также был советником президента, премьер-министра, первым заместителем министра Кабмина.