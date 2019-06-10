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Зеленский предложил вернуть "зеленый" тариф домашним СЭС на земле

"Обнуление таких тарифов очень несправедливо".

Зеленский предложил вернуть "зеленый" тариф домашним СЭС на земле
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду безотлагательный законопроект №10375, которым предлагается вернуть "зеленый" тариф домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.

Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

"Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинцам, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, очень несправедливо. Но такой закон, к сожалению, был принят и подписан предыдущим президентом Порошенко. Поэтому сейчас президент Зеленский инициирует, чтобы парламент исправил ошибку и восстановил справедливость. «Зеленые» тарифы должны быть, в первую очередь, не для олигархов, а для обычных украинцев, которые будут формировать средний класс и уменьшать роль энергетических монополий", - написал Герус в фейсбуке.

Рада отменила "зеленый" тариф домашним СЭС на земле в апреле 2019 года, приняв в последний момент поправку к закону о "зеленых" аукционах.

Народные депутаты прописали, что условием для получения "зеленого" тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт является установление их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях. Это условие начнет действовать с 2020 года.

До этого граничная мощность домашних СЭС была установлена на уровне до 30 кВт, размещение – без ограничений.

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