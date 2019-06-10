Харьковский суд закрыл дело об отмене повышения тарифов на проезд в метро

Харьковский окружной административный суд продолжил слушание дела об отмене решения исполнительного комитета горсовета о повышении стоимости проезда в метрополитене. В 10.50 судья Андрей Зинченко зачитал решение, в котором постановил удовлетворить ходатайство горсовета и закрыть производство по обжалованию тарифов в харьковской подземке. Об этом сообщает местное издание "Харьков Тудей".

В начале заседания представитель горсовета Константин Прокопьев подал ходатайство о закрытии производства касательно тарифов в метро.

После завершения заседания представители Харьковского антикоррупционного центра заявили, что ХАЦ будет обжаловать решение суда.

"Мы считаем, что это полностью незаконно и что никаких оснований для закрытия производства нет. Так получилось, что горсовет понимает полную бесперспективность своей позиции, именно поэтому они по новой процедуре переутвердили тарифы, но теперь вопрос в том, чтобы никто не понес ответственность за то, что незаконные тарифы действовали в Харькове на протяжении более трёх месяцев, и идёт борьба за то, чтобы не было никаких компенсаций", - сообщил Игорь Черняк.

Напомним, 22 мая исполком Харьковского горсовета принял еще одно решение об утверждении тарифов в харьковском метрополитене - проезд подорожал с 6 гривен до 8 гривен. Хотя фактически по новым тарифам харьковчане ездят с февраля. После первого решение о повышении тарифов горожане вышли на акции протеста, однако добиться снижения тарифа им не удалось.