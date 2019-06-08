Причиной самоубийства мог стать конфликт с газовщиками и полицией.

В четверг, 6 июня, в Ужгороде 51-летний мужчина совершил самоподжог, облив себя перед этим горючей жидкостью. На следующий день он скончался в ожоговом отделении областной больницы.

Об этом говорится в сюжете ужгородского 21 канала.

В полиции по данному факту открыли производство согласно ст.120 Уголовного кодекса - доведение до самоубийства.

"Одной из вероятным причин этого поступка ужгородца является конфликт, который имел место в 2016 года при его участии, а также участия правоохранительного органа и одного их частных учреждений региона. Сейчас это дело слушается в Ужгородском горрайонном суде", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега.

Конфликт произошел 17 августа 2016 года. Тогда патрульная полиция вместе с "Закарпатгазом" отключили газ из-за долга в 24 тысячи гривен.

"Они приехали без разрешения суда отключать нас от газа, хотя накануне я там была. Я не отказываюсь от долга, но встал такой вопрос, что муж - пенсионер МВД. Так как у него была инвалидность, ему было 50% положено. Я решил обратиться в социальные службы, почему [льготу] сняли. Они приехали без решения суда, они приехали вообще без бумажки. Конечно, мы были против", - рассказал жена погибшего.

"Сначала они пришли нормальные, полицейские. Потом их отозвали куда-то за машину газовщики, и они вышли накрученные, стали нас бить", - рассказала женщина.

В результате мужчину задержали, а газ семье отключили.

Жена пострадавшего подала заявление на действия полиции за нанесение телесных повреждений мужу во время задержания. Параллельно с этим прокуратура возбудила дело против самого человека за сопротивление действиям полиции.

"По словам заявительницы, неправомерными действиями патрульных и работников "Закарпатгаза" ее мужу были причинены телесные повреждения. Но прокурора не обнаружила состава преступления в действиях правоохранителей. Поэтому закрыла уголовное производство", - рассказала секретарь Ужгородского городского суда Надежда Гейруш.

Жена попыталась обжаловать закрытие дела. На днях областная прокуратура отказала в ее заявлении об отмене решения. Этот отказ мог стать причиной самоподжога.

Дело будет расследовать Государственное бюро расследований.