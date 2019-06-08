Сетевые компании будут готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля, - представитель "Укрэнерго"

Все сетевые компании будут полностью готовы к запуску рынка электроэнергии с 1 июля. Об этом заявил заместитель директора по развитию рынка и IT НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский в ходе круглого стола, организованного USAID, на тему "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения", сообщают "Українські новини".

"Пять сетевых компаний полностью готовы к работе в рынке, шесть – заканчивают подготовку, остальные будут готовы до конца месяца", - сообщил Немировский.

В ходе круглого стола, все участники - как представители НКРЭКУ и энергокомпаний, так и эксперты - высказались в пользу важности запуска рынка электроэнергии 1 июля 2019 года. Дискуссия шла лишь о технической готовности системы к рынку.

По мнению заместителя генерального директора по вопросам перспективного развития и энергосберегающих технологий ООО "Укрэнергоконсалтинг" Андрей Борисенко, все отставшие регуляторные вопросы Кабинет Министров и НКРЭКУ должны решить до конца месяца.

Напомним, новый рынок электроэнергии, функционирующий в соответствии со стандартами ЕС, должен быть запущен 1 июля 2019 года согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии". На заседании правительства 5 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что рынок будет вовремя.

Запуск нового рынка электрической энергии является частью международных обязательств Украины по имплементации норм Третьего энергопакета Европейского союза.