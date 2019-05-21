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НКРЭКУ не видит препятствий для запуска рынка электроэнергии с 1 июля

В соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС.

НКРЭКУ не видит препятствий для запуска рынка электроэнергии с 1 июля
Фото: telegraf.com.ua

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не видит препятствий для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления, начальник отдела работы конкурентного сектора оптового рынка электроэнергии Управления энергорынка НКРЭКУ Владимир Бутковский, пишут dsnews.ua.

"Со стороны комиссии, в пределах компетенции комиссии и учитывая положения закона, те полномочия, которые были предоставлены законом, Комиссия (НАКРЭКУ) не видит никаких препятствий для введения с июля полномасштабного рынка. Для этого были приняты основное и вторичное законодательство. Это и правила рынка, и кодексы. Также продолжается внесение уточнений с учетом текущей ситуации", - отметил Владимир Бутковский.

По его словам, внедрение нового энергорынка с июля не отразится на тарифах для населения. "Сегодня с целью недопущения возможных колебаний цен на новом рынке разработаны определенные изменения правил рынка, предполагающие, пока на 6 месяцев ценовые ограничения, чтобы не допустить возможные колебания. Этот проект одобрен, он официально обнародован на сайте. На сегодняшний день все желающие могут предоставить свои замечания и предложения относительно сроков действия таких ограничений, их целесообразности, ценовых параметров. Поэтому Комиссия со своей стороны осуществила все возможные меры, не видит никаких препятствий, которые не могли бы допустить введения полномасштабного рынка с июля", - отметил Бутковский.

Он также подчеркнул, что со стороны комиссии все готово к запуску рынка с 1 июля. "Возможно ввести новый рынок, комиссия не видит таких препятствий, что не позволят ввести в соответствии с законом полномасштабный рынок с даты, определенной законом, то есть, с июля", - сообщил Владимир Бутковский.

Напомним, в соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая будет стимулировать в Украине конкуренцию и появление новых участников рынка.

Как ранее сообщалось, директор ГП "Энергорынок" заявил, что ГП "Энергорынок" готов выполнить все требования, необходимые для своевременного запуска оптового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. 

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