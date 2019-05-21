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"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти из Беларуси

Далее нефть поедет в страны ЕС.

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти из Беларуси
Фото: Neftegaz.ru

"Укртранснафта" возобновила прием российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" в Беларуси для ее дальнейшей транспортировки по направлению в европейские страны. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Соответственно по состоянию на 10:38 "Укртранснафта" возобновила транзит сырья венгерским потребителям", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Транзит по территории Украины был временно остановлен 25 апреля вечером после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием массовой доли органических хлоридов.

11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит по нефтепроводу "Дружба" после того, как специалисты венгерской компании MOL провели дополнительные исследования нефти, которая находится в трубопроводе, и подтвердили готовность ее принимать.

15 мая "Укртранснафта" рассмотрела с российской компанией "Транснефть" договор о компенсации расходов за вытеснение некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

17 мая Беларусь снова остановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на украинской территории.

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