British Airways с октября остановит полеты из Киева в Лондон

Крупный Британский перевозчик British Airways (Лондон)и приостановит полеты между Киевом и Лондоном из-за их коммерческой невыгодности, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, мы приостанавливаем полеты в Киев. У нас долгая история полетов в Украину, которой мы гордимся, но это больше не является коммерчески выгодным. Мы продолжаем прислушиваться к тому, чего хотят наши клиенты, и регулярно оцениваем маршруты", - отметили в British Airways.

При этом в компании сказали, что будут сотрудничать с другими авиаперевозчиками для перерегистрации пассажиров, у которых уже есть бронь на рейсы.

Последний рейс Лондон – Киев – Лондон планируется на 2 октября 2019 года.

Главными причинами ухода авиакомпании из Украины, экс-глава Госавиаслужбы Украины Денис Антонюк назвал неравные условия с другими компаниями, выполняющими рейсы в Лондон.

На Facebook он написал, что министерству инфраструктуры неоднократно говорили, что было бы правильно разделять лоукосты и не лоукосты по разным аэропортам. «Мы же игнорируя даже Жуляны, сразу открыли лоукостам Борисполь», - написал он.

Кроме того, Антонюк отметил, что те, кто заботятся про интересы государства, запускают чужих перевозчиков, диктуя свои условия. А в Украине лоукост Ryanair запустился на своих условиях.

"Кто интереснее Украине, Ryanair, вывозящий деньги из Украины в Европу, или бизнес ориентированный British Airways – вопрос стратегический. Я думаю, нужнее British+Ryanair, привозящий туристов. Мы же, вместо пусть долгого, но стратегически верного пути, выбрали простые, но очень эмоциональные решения, верные для политического рейтинга, но невыгодные для авиации", - подчеркнул Антонюк.

В ответ на этот пост, министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментариях отметил, что государство обеспечило одинаковые правила игры для всех авиаперевозчиков: "Задача государства - гарантировать прозрачную конкуренцию и одинаковые правила игры. Мы это обеспечили", - написал он.

Напомним, в сентябре 2018 года база данных клиентов авиакомпании British Airways подверглась серьезной хакерской атаке. Хакеры похитили информацию, касающуюся платежей по картам около 380 тыс. человек. Атака затронула клиентов, которые использовали сайт ba.com и мобильное приложение авиакомпании для бронирования билетов в период с 21 августа по 5 сентября 2018 года.