Объем рынка услуг онлайн-перевода денег в Украине достиг 150,5 млрд грн. «FINTonline» пытается вклиниться в группу лидеров

Сейчас бухгалтеры и другие работники финансового сектора с ужасом вспоминают те времена, когда приходилось каждый день ездить в банк с кипой платежных поручений чтобы перечислить средства за полученные услуги, материалы или продукцию. Сегодня в этом нет никакой необходимости. Все платежи осуществляются через интернет-банкинг. У обычных граждан тоже открылись новые возможности. Они не стоят в очередях для оплаты коммунальных платежей, покупку и оплату товаров осуществляют через Интернет. И с каждым годом их численность растет. К наиболее активным пользователям интернет-банкинга в возрасте 25-35 лет уже приобщается и более старшее поколение.
Недавно Национальный банк Украины впервые обнародовал Годовой отчет по оверсайту платежных систем за 2018 год, который свидетельствуют, что в пределах Украины в 2018 году с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами переведено – 150,5 млрд грн, или 5,5 млрд долл. США (в эквиваленте). Для сравнения в 2017 году эта цифра составляла почти 4, 5 млрд долл США.Объемов денежных переводов, осуществленных через системы перевода средств и их рост на 1 млрд. долларов США в год свидетельствует, что услуга востребована на рынке, а для ее запуска не нужно как при классической банковской схеме создавать сеть отделений банка, арендовать площади, нанимать персонал, обеспечивать его необходимой техникой и тому подобное. По оценкам специалистов эти расходы составляют около 20% от общих.
В разрезе систем:
|
Почтовый перевод ПАО «Укрпочта»
|
25,20%
|
TYME ООО «ФК« ОМП-2013»
|
19,71%
|
FORPOST ООО «ПОСТ ФИНАНС»
|
15,56%
|
ИнтерПейСервис ОАО «ЗЗС»
|
13,78%
|
Финансовий свит ООО «УПС»
|
8,23%
|
City 24 ООО «ФК «ФЕНИКС»
|
7,14%
|
FLASHPAY ПАО «БАНК ФАМИЛЬНЫЙ»
|
4,94%
|
Быстрая копейка (Швидка копійка)
АО «Ощадбанк»
|
1,04%
|
Остальные 20 систем
|
4,39%
В разрезе участников:
|
ООО «ПОСТ ФИНАНС»
|
46,53%
|
ПАО «Укрпочта»
|
25,20%
|
ООО «ФК «КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ »
|
6,35%
|
ПАО «Банк инвестиций и сбережений»
|
4,07%
|
ООО «ФК «ФЕНИКС»
|
3,51%
|
ООО «Е-ПЭЙ»
|
2,23%
|
ООО «З ЗС»
|
1,52%
|
ООО «ФК «ТАНДЕМ-ФИНАНС»
|
1,15%
|
ООО «ФК «СИСТЕМА»
|
1,12%
|
АО «Ощадбанк»
|
1,04%
|
Остальные 85 участников
|
7,28%
Объемы денежных переводов, осуществленные через системы перевода средств и их рост на 1 млрд. долларов США в год свидетельствуют, что услуга востребована на рынке, а для ее запуска не нужно как при классической банковской схеме создавать сеть отделений банка, арендовать площади, нанимать персонал, обеспечивать его необходимой техникой и тому подобное. По оценкам специалистов эти расходы составляют около 20% от общих.
В этом смысле интересна не столько верхняя часть таблицы участников, как ее нижняя часть, где 7,28% общего объема всех онлайн переводов делят 85 участников и судя по анализу этого рынка есть еще много других компаний, которые не прочь дополнить группу ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ до 100 компаний. Ведь при объеме рынка услуг в 150 млрд, даже 0,1% составляет 150 млн грн.
Все эти факторы способствуют росту конкуренции на рынке услуг онлайн перевода денег. Впрочем, это никак не отпугивает новых игроков. Среди тех, кто вышел на этот рынок и стремится догнать лидеров - компания «FINTonline».
«Прежде чем начать гонку за лидерами «FINTonline» сформировал команду профессионалов, которые в прошлом успешно реализовали проекты для известных компаний, в частности, мобильные приложения, интернет-клиент банк, электронные кошельки, решения для платежных терминалов, сервисы приема коммунальных платежей и другие.
Это позволяет нам заявить, что наши финансовые и IТ-решения находятся на уровне лучших разработок лидеров рынка онлайн переводов, а по некоторым показателям мы даже обогнали их.
Мы понимаем, что только инновационные и качественные финансовые решения и IT-продукты позволят занять нам достойное место на рынке», - говорит заместитель генерального директора «FINTonline» по коммерческим вопросам Майя Кичук.
В компании утверждают, что клиенты FINTonline сегодня используют полный спектр финансовых онлайн услуг, в частности, пополнение платежной карты, погашение кредитов банка, перевода денег родным и делают это легко и просто, поскольку им предлагают удобные и доступные решения.
Кстати, наиболее комфортно можно проверить преимущества сервиса от FINTonline во время акции «Ваш льготный перевод от FINTonline» , которая проходит с 20 мая до 20 июня 2019 года. Стоимость льготного перевода - 0,5% от суммы перевода + 2 грн. Для сравнения стандартное предложение рынка - 1% + 5 грн.
Андрей Васильченко