Объем рынка услуг онлайн-перевода денег в Украине достиг 150,5 млрд грн. «FINTonline» пытается вклиниться в группу лидеров

Сейчас бухгалтеры и другие работники финансового сектора с ужасом вспоминают те времена, когда приходилось каждый день ездить в банк с кипой платежных поручений чтобы перечислить средства за полученные услуги, материалы или продукцию. Сегодня в этом нет никакой необходимости. Все платежи осуществляются через интернет-банкинг. У обычных граждан тоже открылись новые возможности. Они не стоят в очередях для оплаты коммунальных платежей, покупку и оплату товаров осуществляют через Интернет. И с каждым годом их численность растет. К наиболее активным пользователям интернет-банкинга в возрасте 25-35 лет уже приобщается и более старшее поколение.

Недавно Национальный банк Украины впервые обнародовал Годовой отчет по оверсайту платежных систем за 2018 год, который свидетельствуют, что в пределах Украины в 2018 году с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами переведено – 150,5 млрд грн, или 5,5 млрд долл. США (в эквиваленте). Для сравнения в 2017 году эта цифра составляла почти 4, 5 млрд долл США.Объемов денежных переводов, осуществленных через системы перевода средств и их рост на 1 млрд. долларов США в год свидетельствует, что услуга востребована на рынке, а для ее запуска не нужно как при классической банковской схеме создавать сеть отделений банка, арендовать площади, нанимать персонал, обеспечивать его необходимой техникой и тому подобное. По оценкам специалистов эти расходы составляют около 20% от общих.

В разрезе систем:

Почтовый перевод ПАО «Укрпочта» 25,20% TYME ООО «ФК« ОМП-2013» 19,71% FORPOST ООО «ПОСТ ФИНАНС» 15,56% ИнтерПейСервис ОАО «ЗЗС» 13,78% Финансовий свит ООО «УПС» 8,23% City 24 ООО «ФК «ФЕНИКС» 7,14% FLASHPAY ПАО «БАНК ФАМИЛЬНЫЙ» 4,94% Быстрая копейка (Швидка копійка) АО «Ощадбанк» 1,04% Остальные 20 систем 4,39%

В разрезе участников:

ООО «ПОСТ ФИНАНС» 46,53% ПАО «Укрпочта» 25,20% ООО «ФК «КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ » 6,35% ПАО «Банк инвестиций и сбережений» 4,07% ООО «ФК «ФЕНИКС» 3,51% ООО «Е-ПЭЙ» 2,23% ООО «З ЗС» 1,52% ООО «ФК «ТАНДЕМ-ФИНАНС» 1,15% ООО «ФК «СИСТЕМА» 1,12% АО «Ощадбанк» 1,04% Остальные 85 участников 7,28%

Объемы денежных переводов, осуществленные через системы перевода средств и их рост на 1 млрд. долларов США в год свидетельствуют, что услуга востребована на рынке, а для ее запуска не нужно как при классической банковской схеме создавать сеть отделений банка, арендовать площади, нанимать персонал, обеспечивать его необходимой техникой и тому подобное. По оценкам специалистов эти расходы составляют около 20% от общих.

В этом смысле интересна не столько верхняя часть таблицы участников, как ее нижняя часть, где 7,28% общего объема всех онлайн переводов делят 85 участников и судя по анализу этого рынка есть еще много других компаний, которые не прочь дополнить группу ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ до 100 компаний. Ведь при объеме рынка услуг в 150 млрд, даже 0,1% составляет 150 млн грн.

Все эти факторы способствуют росту конкуренции на рынке услуг онлайн перевода денег. Впрочем, это никак не отпугивает новых игроков. Среди тех, кто вышел на этот рынок и стремится догнать лидеров - компания «FINTonline».

«Прежде чем начать гонку за лидерами «FINTonline» сформировал команду профессионалов, которые в прошлом успешно реализовали проекты для известных компаний, в частности, мобильные приложения, интернет-клиент банк, электронные кошельки, решения для платежных терминалов, сервисы приема коммунальных платежей и другие.

Это позволяет нам заявить, что наши финансовые и IТ-решения находятся на уровне лучших разработок лидеров рынка онлайн переводов, а по некоторым показателям мы даже обогнали их.

Мы понимаем, что только инновационные и качественные финансовые решения и IT-продукты позволят занять нам достойное место на рынке», - говорит заместитель генерального директора «FINTonline» по коммерческим вопросам Майя Кичук.

В компании утверждают, что клиенты FINTonline сегодня используют полный спектр финансовых онлайн услуг, в частности, пополнение платежной карты, погашение кредитов банка, перевода денег родным и делают это легко и просто, поскольку им предлагают удобные и доступные решения.

Кстати, наиболее комфортно можно проверить преимущества сервиса от FINTonline во время акции «Ваш льготный перевод от FINTonline» , которая проходит с 20 мая до 20 июня 2019 года. Стоимость льготного перевода - 0,5% от суммы перевода + 2 грн. Для сравнения стандартное предложение рынка - 1% + 5 грн.

Андрей Васильченко