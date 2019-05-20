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Объем рынка услуг онлайн-перевода денег в Украине достиг 150,5 млрд грн. «FINTonline» пытается вклиниться в группу лидеров Актуально

Биллинг, клиринг, эквайринг. Новые термины и инструменты финансового сектора Украины пополняют не только лексикон украинцев, но дают им новые финансовые возможности.

Объем рынка услуг онлайн-перевода денег в Украине достиг 150,5 млрд грн. «FINTonline» пытается вклиниться в группу лидеров
Фото: stockworld.com.ua

Сейчас бухгалтеры и другие работники финансового сектора с ужасом вспоминают те времена, когда приходилось каждый день ездить в банк с кипой платежных поручений чтобы перечислить средства за полученные услуги, материалы или продукцию. Сегодня в этом нет никакой необходимости. Все платежи осуществляются через интернет-банкинг. У обычных граждан тоже открылись новые возможности. Они не стоят в очередях для оплаты коммунальных платежей, покупку и оплату товаров осуществляют через Интернет. И с каждым годом их численность растет. К наиболее активным пользователям интернет-банкинга в возрасте 25-35 лет уже приобщается и более старшее поколение.

Недавно Национальный банк Украины впервые обнародовал Годовой отчет по оверсайту платежных систем за 2018 год, который свидетельствуют, что в пределах Украины в 2018 году с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами переведено – 150,5 млрд грн, или 5,5 млрд долл. США (в эквиваленте). Для сравнения в 2017 году эта цифра составляла почти 4, 5 млрд долл США.Объемов денежных переводов, осуществленных через системы перевода средств и их рост на 1 млрд. долларов США в год свидетельствует, что услуга востребована на рынке, а для ее запуска не нужно как при классической банковской схеме создавать сеть отделений банка, арендовать площади, нанимать персонал, обеспечивать его необходимой техникой и тому подобное. По оценкам специалистов эти расходы составляют около 20% от общих.

В разрезе систем:

Почтовый перевод ПАО «Укрпочта»

25,20%

TYME ООО «ФК« ОМП-2013»

19,71%

FORPOST ООО «ПОСТ ФИНАНС»

15,56%

ИнтерПейСервис ОАО «ЗЗС»

13,78%

Финансовий свит ООО «УПС»

8,23%

City 24 ООО «ФК «ФЕНИКС»

7,14%

FLASHPAY ПАО «БАНК ФАМИЛЬНЫЙ»

4,94%

Быстрая копейка (Швидка копійка)

АО «Ощадбанк»

1,04%

Остальные 20 систем

4,39%

В разрезе участников:

ООО «ПОСТ ФИНАНС»

46,53%

ПАО «Укрпочта»

25,20%

ООО «ФК «КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ »

6,35%

ПАО «Банк инвестиций и сбережений»

4,07%

ООО «ФК «ФЕНИКС»

3,51%

ООО «Е-ПЭЙ»

2,23%

ООО «З ЗС»

1,52%

ООО «ФК «ТАНДЕМ-ФИНАНС»

1,15%

ООО «ФК «СИСТЕМА»

1,12%

АО «Ощадбанк»

1,04%

Остальные 85 участников

7,28%

Объемы денежных переводов, осуществленные через системы перевода средств и их рост на 1 млрд. долларов США в год свидетельствуют, что услуга востребована на рынке, а для ее запуска не нужно как при классической банковской схеме создавать сеть отделений банка, арендовать площади, нанимать персонал, обеспечивать его необходимой техникой и тому подобное. По оценкам специалистов эти расходы составляют около 20% от общих.

В этом смысле интересна не столько верхняя часть таблицы участников, как ее нижняя часть, где 7,28% общего объема всех онлайн переводов делят 85 участников и судя по анализу этого рынка есть еще много других компаний, которые не прочь дополнить группу ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ до 100 компаний. Ведь при объеме рынка услуг в 150 млрд, даже 0,1% составляет 150 млн грн.

Все эти факторы способствуют росту конкуренции на рынке услуг онлайн перевода денег. Впрочем, это никак не отпугивает новых игроков. Среди тех, кто вышел на этот рынок и стремится догнать лидеров - компания «FINTonline».

  «Прежде чем начать гонку за лидерами «FINTonline» сформировал команду профессионалов, которые в прошлом успешно реализовали проекты для известных компаний, в частности, мобильные приложения, интернет-клиент банк, электронные кошельки, решения для платежных терминалов, сервисы приема коммунальных платежей и другие.

Это позволяет нам заявить, что наши финансовые и IТ-решения находятся на уровне лучших разработок лидеров рынка онлайн переводов, а по некоторым показателям мы даже обогнали их.

Мы понимаем, что только инновационные и качественные финансовые решения и IT-продукты позволят занять нам достойное место на рынке», - говорит заместитель генерального директора «FINTonline» по коммерческим вопросам Майя Кичук.

В компании утверждают, что клиенты FINTonline сегодня используют полный спектр финансовых онлайн услуг, в частности, пополнение платежной карты, погашение кредитов банка, перевода денег родным и делают это легко и просто, поскольку им предлагают удобные и доступные решения.

Кстати, наиболее комфортно можно проверить преимущества сервиса от FINTonline во время акции «Ваш льготный перевод от FINTonline» , которая проходит с 20 мая до 20 июня 2019 года. Стоимость льготного перевода - 0,5% от суммы перевода + 2 грн. Для сравнения стандартное предложение рынка - 1% + 5 грн.

Андрей Васильченко

 

 

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