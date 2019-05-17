Президентство Зеленского: начнем в понедельник
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
ПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью Филарета
ПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью Филарета
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова
Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Порошенко издал указ о внедрении 5G

Связь пятого поколения должны запустить в 2020 году.

Порошенко издал указ о внедрении 5G
Фото: akchabar.kg

Президент Петр Порошенко 17 мая подписал указ о начале работы по внедрению технологии 5G в Украине.

"[В 2014 году] в стране не было стандарта мобильной связи даже третьего поколения. Первый указ был издан в июле 2014 года о внедрении стандарта 3G. В 2015-м году, тоже в июле, был подписан указ о внедрении стандарта четвертого поколения. Сегодня и связью 3G, и связью 4G никого не удивишь, они работают по всей Украине. Хочу подчеркнуть, что Украина это сделала за пять лет, тогда как большинству других стран понадобилось более 10 лет", - сказал Порошенко на совещании в Администрации президента.

Он отметил, что уже сейчас связь пятого поколения работает в США и Китае, а в Европейском Союзе ее запустят в 2020 году.

"Мы не собираемся пасти задних, и сегодня я хочу подписать указ президента с графиком, который позволит нам запустить связь пятого поколения в 2020 году", - сказал он.

Этот план предусматривает высвобождение частот и необходимые законодательные инициативы.

Напомним, в феврале 2015 года НКРСИ провела аукцион по продаже лицензий на 3G, во время которой лоты были проданы "Астелиту" (lifecell), МТС (Vodafone) и "Киевстару" за 8,8 млрд.

В январе и марте 2018 года состоялось два тендера по продаже лицензий на 4G, на котором были проданы частоты за 7,9 млрд гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также