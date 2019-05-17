Государственная налоговая служба зарегистрирована в госреестре

В понедельник процедура регистрации была приостановлена.

Государственная налоговая служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций. Об этом свидетельствуют данные госреестра.

Служба получила код ЕГРПОУ 43005393, находится по адресу: Львовская площадь, 8 в Киеве, а ее руководителем является Сергей Верланов.

Напомним, 13 мая процедура регистрации новой ГНС была приостановлена в связи с тем, что существующая Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет ГНС, сейчас не находится в состоянии ликвидации.

В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы, согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

17 апреля Окружной административный суд Киева приостановил конкурс по отбору руководителя таможенной службы. Конкурсная комиссия была вынуждена провести финальный отбор кандидатов в обходу конкурса, и рекомендовала назначить на пост главы ГНС Сергея Верланова.