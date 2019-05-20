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Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"

Ранее представители "Газпрома" заявляли о трехсторонних переговорах о новом контракте на транзит газа.

Россия отказалась от газовых переговоров "сразу после инаугурации"
Фото: Радио Свобода

Российская сторона отказалась от проведения трехсторонних переговоров для заключения нового контракта о транзите газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему в мае. Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Проведение следующего раунда трехсторонних переговоров о транзите газа с участием представителей Украины, России и ЕС, ожидали сразу после инаугурации, то есть в мае-июне 2019 года.

"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента является лишь оправданиями", - сказал Витренко.

По его словам, РФ ожидает решения о разрешении на строительство обходного газопровода "Северный поток-2" в Дании. От решения правительства Дании зависит, запустит Газпром этот газопровод вовремя, то есть с 1 января 2020 года. Запуск обходного газопровода позволит России отказаться от услуг украинской ГТС.

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сказал, что Россия имеет техническую возможность с начала следующего года не использовать украинскую ГТС для транспортировки газа в Европу.

Транзитный контракт Украины с российским Газпромом был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения 31 января 2019 российский монополист планирует максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

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