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Пострадавший во время драки на харьковском рынке телеоператор в тяжелом состоянии

Нападение на оператора расследуют по трем статьям Уголовного кодекса.

Пострадавший во время драки на харьковском рынке телеоператор в тяжелом состоянии
Рынок "Барабашово"
Фото: hk.npu.gov.ua

36-летний оператор харьковского телеканала Вадим Макарюк, который пострадал во время столкновений возле рынка "Барабашово" в Харькове, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Макарюк сейчас находится в реанимации в больнице скорой и неотложной помощи. У него произошло кровоизлияние в мозг, но он в сознании. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - рассказала журналистка телеканала Анна Черненко.

Как сообщалось ранее, во время драки оператору разбили голову, распылили в лицо газовый баллончик и разбили камеру.

Нападение на оператора расследуют по трем статьям Уголовного кодекса.

"Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 10 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Также в полиции уточнили, что в результате столкновений на рынке пострадали девять, а не восемь людей.

Напомним, потасовка на харьковском рынке "Барабашово" произошла в пятницу, 7 июня. В полиции заявили, что инцидент случился из-за имущественного спора между предпринимателями. Согласно заявлению администрации рынка, люди назвавшиеся представителями "Нацкорпуса" захватили магазин ветерана АТО, который в свою очередь позвал на помощь собратьев из ветеранских организаций.

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