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Командующий ООС наградил двух военных за мужество во время боевых действий на Донбассе

Награды получили сержант Василий Талько и старший солдат Николай Богаченко.

Командующий Объединенных сил Александр Сирский наградил двух участников боевых действий на Донбассе. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Фейсбук.

Награды получили сержант Василий Талько и старший солдат Николай Богаченко.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сержант Талько был мобилизован в 2014 году. Впоследствии заключил контракт с Вооруженными Силами Украины. Участвовал в штурме Саур-могилы, обороне Дебальцевского плацдарма. Был ранен. После реабилитации вернулся в район проведения операции Объединенных сил.

Старший солдат Богаченко в 2016 году пошел на срочную военную службу. Затем заключил контракт. В районе проведения операции Объединенных сил с весны этого года, но уже успел отличиться и в ходе боевых действий и, как командир первого звена, при организации службы и обороны позиции.

"За мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых и служебных задач Александр Сирский наградил военнослужащих, которые держат оборону в одном из районов Операции Объединенных сил и лично вручил им ценные подарки", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера боевики на Донбассе стреляли 28 раз. Двое украинских военных погибли, 12 получили ранения и травмы.

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