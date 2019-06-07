В Киеве сегодня днем совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Об этом сообщил LB.ua источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева в 16:10. Сообщается, что самолет совершил аварийную посадку по техническим причинам, и сел на воду озера.

Экипаж самолета доставлен на берег, им оказана медицинская помощь.

Обстоятельства аварии уточняются.

Обновление. Упавший самолет принадлежит аэроклуба "Чайка", на борту находились два человека. Аварийная посадка произошла возле спортивной базы Святошин.

Напомним, в конце мая в Ровенской области при крушении вертолета Ми-8 погибли четверо военных.