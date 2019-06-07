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Двое трактористов подорвались на мине в Луганской области

Пострадавшие госпитализированы с осколочными травмами конечностей.

В пятницу, 7 июня, двое мирных жителей подорвались на мине на поле возле города Попасная Луганской области. Об этом написал заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Юрий Клименко

"Буквально два часа назад трактористы, которые работали на поле между г.Попасная и с.Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с.Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", - написал Клименко.

По его словам, в настоящее время пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Фото: Юрий Клименко

Клименко добавил, что в результате подрывов на востоке Украины за период боевых действий уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 - получили ранения. Среди пострадавших - 125 детей, из которых 27 погибли.

Фото: Юрий Клименко

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