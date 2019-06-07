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Диверсанта "ДНР" приговорили к 9 годам лишения свободы за терроризм

Он пытался подорвать самодельной взрывчаткой электрическую подстанцию "Укрзализныци".

Диверсанта "ДНР" приговорили к 9 годам лишения свободы за терроризм
Фото: EPA/UPG

35-летнего жителя Макеевки приговорили к 9 годам лишения свободы за попытку совершить террористический акт.Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области на фейсбуке.

Отмечается, что осужденный раннее был судим за разбой.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2017 году, освободившись из тюрьмы, мужчина познакомился с 45-летним координатором террористической организации "ДНР" "Казачий Союз "Область Войска Донского", который предложил мужчине за $3 000 совершить террористический акт на территории Донецкой области.

Диверсант согласился и получил от заказчика часть вознаграждения в размере 10 тыс. российских рублей.

Согласно предоставленным инструкциям по порядку сборки радиоуправляемой самодельной взрывчатки, он получил еще одну часть денежного вознаграждения и отправился в село Сергеевка Покровского района Донецкой области.

31 октября 2017, оказавшись в 200 метрах от территории электрической подстанции "Укрзализныци", террорист забрал спрятанный пакет со взрывчаткой, в которой было почти 4 кг гексогена.

Далее преступник перепрыгнул забор, ограждающий территорию подстанции, с целью совершить преступление, однако был словлен правоохранителями Украины.

В конечном итоге, спустя 2.5 года 35-летнего террориста признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (покушение на террористический акт) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и приговорили к 9 годам лишения свобода с конфискацией имущества.

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