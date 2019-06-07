Чего хочет Путин

После артиллерийского обстрела на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский заявил о частичной утрате Кремлём контроля над наемниками. Не знаю, понимает ли сам глава государства – или те люди, которые пишут тексты далекому от реальной жизни и политических процессов бывшему комику – что такой тезис только подтверждает российское требование о прямых переговорах Киева с руководством «народных республик». Кремль и сам утверждает, что он никого на Донбассе не контролирует, что это восставшие шахтёры создали новые органы власти и вооружённые силы и противостоят «киевской хунте». И вот уже сам президент Украины подтверждает, что Россия не контролирует эти вооруженные формирования. Что, собственно, и требовалось доказать.

Фото: president.gov.ua

Но если это понять сложно, то, может быть, проще восстановить причинно-следственные связи, которые явно нарушены и у самого Владимира Зеленского, и его инфантильного избирателя. На протяжении всей предвыборной кампании будущий президент Украины под аплодисменты публики утверждал, что война продолжается потому, что на ней обогащается украинская власть и не забывал вставлять слово «Свинарчук» в каждый свой ролик. И уверял, что война закончится, стоит только перестать стрелять.

Так вот, для начала нужно просто попробовать встать с головы на ноги и понять, что эта война продолжается не потому, что на ней обогащаются в России и в Украине. Все наоборот: в России и в Украине обогащаются именно потому, что идёт война. Обогащение – следствие войны, а не война – следствие обогащения.

Если Владимиру Зеленскому удастся это понять, тогда он сможет сделать следующий шаг: попытаться понять Владимира Путина. Понять, чем Владимир Путин от него и от его избирателя, от его друзей и наставников отличается и чего хочет.

Избиратель Владимира Зеленского хочет одного – спокойно и благополучно жить в Украине без лишних хлопот. Сам Владимир Зеленский хочет именно такой Украиной руководить и красоваться под софитами в роли «слуги народа». Игорь Коломойский хочет просто много денег и Приватбанк. Братья Шефиры хотят продавать свои сериалы в Россию – куда же еще? Все это классические желания обывателей – вне зависимости от того, лежат на их счетах миллиарды, миллионы или пара тысяч гривен.

Фото: EPA/UPG

А Владимир Путин хочет совершенно другого. У него решены вопросы с миллиардами, миллионами, софитами и прочей дребеденью. Ему не нужен банк и сериалы он не снимает. Он хочет восстановить Российское государство в его естественных границах – то есть в границах СССР или Российской империи. То есть с включением в эти границы Украины. И он над этим работает.

И пусть Владимир Зеленский даже не пытается понять, зачем Путину это нужно. Он никогда этого не поймёт, никакой Коломойский ему этого не объяснит, никакой Шефир даже не догадается. Людям, живущим вне мира сумеречных фантазий диктаторов, вход туда заказан. Я и сам совершенно не готов объяснить Зеленскому подлинные причины желаний Путина. Я просто понимаю, что эти желания есть. И что большинство сограждан российского президента их разделяет.

Поэтому с Путиным нельзя договориться о мире. И нельзя договориться о деньгах. Плевать он хотел на мир, на деньги, на Зеленского, на Коломойского, на сериалы Шефиров и прочую ерунду. Он – царь-освободитель. Он хочет освободить нас от нас.

Фото: EPA/UPG

Поэтому нам придётся воевать – или сдаваться и соглашаться на включение в состав России. Никакого другого выхода нет. И да, с избранием Зеленского конфликт может только усилиться по одной простой причине. Украинский президент может только говорить о принуждении России к миру на встречах со своими западными коллегами. А российский президент может принуждать Украину к миру без разговоров – обстрелами, диверсиями, даже новой войной и новыми территориальными захватами.

Для начала это нужно просто понять. Понять Владимира Путина и понять меру своей ответственности. Ведь с момента инаугурации Владимира Зеленского ответственность за каждую отобранную жизнь, за каждую исковерканную судьбу, за каждый разрушенный дом лежит лично на новом президенте Украины.

И на каждом, кто за него проголосовал.