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Партия Гриценко представит команду для участия в выборах 10 июня

Съезд состоится в Киеве напротив красного корпуса КНУ им. Т. Шевченко.

Партия Гриценко представит команду для участия в выборах 10 июня
Анатолий Гриценко
Фото: Капитал

В понедельник, 10 июня партия Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" проведет съезд, где представят команду для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-центр Гриценко, передает "Интерфакс-Украина".

Съезд состоится в Киеве на ул.Владимирская, 60, возле памятника Шевченко напротив красного корпуса КНУ имени Шевченко.

Мероприятие начнется в понедельник в 14:00.

Напомним, начиная с пятницы и на выходных, многие партии организовывают свои съезды. В частности в воскресенье на Старокиевской горе состоится съезд партии Святослава Вакарчука "Голос". Лидер партии обещает представить свою команду, а также "драйв и рок-н-ролл".

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