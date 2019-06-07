​Прокуратура назвала причину массового отравления военнослужащих в апреле во Львове

Прокуратура установила, что массовое отравление военнослужащих во Львове в апреле произошло из-за закупки некачественных консервов по завышенным ценам руководством Национальной гвардии.

Об этом говорится в судебных материалах, передают "Українськi Новини".

Отмечается, что Военная прокуратура открыла дело против должностных лиц Нацгвардии по факту злоупотребления служебным положением при осуществлении госзакупок продовольствия.

В материалах производства говорится, что на протяжении 2017-2019 годов командование Центральной базы обеспечения Нацгвардии (воинская часть №3078, Киев) и субъекты предпринимательской деятельности заключили договоры о закупках товаров пищевой промышленности за государственные средства на общую сумму более 70 млн гривен.

Согласно договорам, поставщики поставляли рыбные консервы и мясную продукцию в воинскую часть №3078, а в дальнейшем распределяли на склады неприкосновенных запасов и текущего хранения в воинские части Нацгвардии, в том числе №3002, №4114 (обе - Львов) и №3007 (Золочев, Львовская область).

Центральная база обеспечения Нацгвардии закупала консервы и мясную продукцию у ООО "Буский консервный завод" под видом других торговых марок, причем экспертные выводы на поставленные партии товаров не соответствовали реально поставленной продукции, что свидетельствует о ее ненадлежащем качестве, количестве и несоответствии реальному сроку хранения.

"Таким образом, недоброкачественная продукция из-за бездействия должностных лиц Нацгвардии попадает для потребления личному составу воинских частей и приводит к отравлению военнослужащих, снижению их боевой готовности и нанесению экономического ущерба государству", - говорится в материалах суда.

Так, 29 апреля 57 военнослужащих одной из воинских частей Национальной гвардии во Львове отравились просроченными консервами и были госпитализированы.

Экспертиза мясных и рыбных консервов показала, что продукция не соответствует потребительским стандартам, а некоторые были изготовлены еще в 2015 году.

Напомним, в феврале прокуратура Киева в январе получила разрешение на выемку документов ООО "Военсервис-Волонтер" и ООО "Военторг", которые в последние два года были главными поставщикам питания для армии.

С 2015 года в Вооруженных силах Украины ввели новую систему питания с расширенным набором продуктов. Минобороны обещало, что до конца 2019 года на нее перейдут все части.