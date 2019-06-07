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Из-за непогоды обесточены около 70 населенных пунктов в пяти областях

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Из-за непогоды обесточены около 70 населенных пунктов в пяти областях
Фото: EPA/UPG

В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены 68 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 6 на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквальный ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи были обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевская - 37 н.п., Житомирская - 24 н. п., Днепропетровская - 3 н.п., Херсонская - 3 н.п. и Кировоградская - 1 н.п", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в ночь на 6 июня из-за ухудшения погодных условий были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях.

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