КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
КС отменил победы НАБУ в судах на 5 млрд по иску завода Коломойского, - источник
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Павел Унгурян: «Я слишком дорожу именем Господа, чтоб выносить его в название партии»
Павел Унгурян: «Я слишком дорожу именем Господа, чтоб выносить его в название партии»
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
"Оппоблок" сформировал список без людей Ахметова (СПИСОК)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Хмельницком задержали мужчину, который хулиганил и спровоцировал 3 ДТП

На него открыли уголовное производство и составили 8 административных материалов.

В Хмельницком задержали мужчину, который хулиганил и спровоцировал 3 ДТП
Фото: npu.gov.ua

5 июня, около 22.00 поступил звонок в полицию о том, что в одном из дворов на ул. Институтской между неизвестными мужчинами возникла драка и слышны звуки выстрелов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Полицейские выяснили, что между двумя 19-летними хмельнитчанами и 35-летним жителем Красиловского района возник спор, который перерос в драку. В итоге, более старший мужчина выхвалил травматический пистолет, несколько раз хаотично выстрелил и попал в своих оппонентов. После этого, он сел в автомобиль "Tойота" и поехал в сторону улицы Молодежной.

Все пострадавшие отделались травмами мягких тканей и после оказания помощи в травмпункте были отпущены домой.

Правоохранители отправились вдогонку злоумышленнику, и через несколько минут получили сообщение, что на перекрестке улиц Институтской и Молодежной эта машина въехала в электроопору и скрылась с места ДТП. После этого, через несколько минут на улице Тернопольской, водитель этого автомобиля столкнулся "Рено" и снова скрылся с места ДТП.

Его заметили на улице Тернопольской, мужчина проехал через пешеходный переход на красный свет. После требования правоохранителей об остановке, он остановился. Оказалось, что правонарушитель был в состоянии алкогольного опьянения, но отказался пройти тест на алкоголь.

В итоге 35-летнего мужчину задержали, изъяли пистолет с резиновыми пулями и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК, а также составили 8 административных материалов.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 4 июня в Боярке Киевской области столкнулись маршрутки №720 и №742 и легковой автомобиль Skoda с прицепом. Количество пострадавших - 26 человек, трое из них попали в реанимацию.

Поданному делу, водителю этой маршрутки сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также