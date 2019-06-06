В Хмельницком задержали мужчину, который хулиганил и спровоцировал 3 ДТП

5 июня, около 22.00 поступил звонок в полицию о том, что в одном из дворов на ул. Институтской между неизвестными мужчинами возникла драка и слышны звуки выстрелов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Полицейские выяснили, что между двумя 19-летними хмельнитчанами и 35-летним жителем Красиловского района возник спор, который перерос в драку. В итоге, более старший мужчина выхвалил травматический пистолет, несколько раз хаотично выстрелил и попал в своих оппонентов. После этого, он сел в автомобиль "Tойота" и поехал в сторону улицы Молодежной.

Все пострадавшие отделались травмами мягких тканей и после оказания помощи в травмпункте были отпущены домой.

Правоохранители отправились вдогонку злоумышленнику, и через несколько минут получили сообщение, что на перекрестке улиц Институтской и Молодежной эта машина въехала в электроопору и скрылась с места ДТП. После этого, через несколько минут на улице Тернопольской, водитель этого автомобиля столкнулся "Рено" и снова скрылся с места ДТП.

Его заметили на улице Тернопольской, мужчина проехал через пешеходный переход на красный свет. После требования правоохранителей об остановке, он остановился. Оказалось, что правонарушитель был в состоянии алкогольного опьянения, но отказался пройти тест на алкоголь.

В итоге 35-летнего мужчину задержали, изъяли пистолет с резиновыми пулями и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК, а также составили 8 административных материалов.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 4 июня в Боярке Киевской области столкнулись маршрутки №720 и №742 и легковой автомобиль Skoda с прицепом. Количество пострадавших - 26 человек, трое из них попали в реанимацию.

Поданному делу, водителю этой маршрутки сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса).