В Киеве возле общежития Национального авиационного университета на Нежинской улице произошла драка со стрельбой.

Об этом говорится на сайте полиции.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На месте происшествия был задержан один из участников конфликта, иностранный гражданин 1993 г.р. с видом на жительство в Украине.

Он рассказал, что приехал к друзьям, не оказавшихся на месте, и когда решил возвращаться, увидел возле своей машины двух нетрезвых мужчин, которые нецензурно выражались (по неофициальной информации, они тоже иностранцы).

Завязалась ссора, после чего незнакомцы набросились на него с кулаками. Потом один из них достал оружие и выстрелил вверх.

На месте происшествия полицейские нашли два пистолета, пневматический и стартовый, и отправили их на экспертное исследование.

Следственный отдел Соломенского управления полиции планирует открыть производство по ст.296 Уголовного кодекса для расследования драки.