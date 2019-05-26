В Киеве возле общежития Национального авиационного университета на Нежинской улице произошла драка со стрельбой.
Об этом говорится на сайте полиции.
На месте происшествия был задержан один из участников конфликта, иностранный гражданин 1993 г.р. с видом на жительство в Украине.
Он рассказал, что приехал к друзьям, не оказавшихся на месте, и когда решил возвращаться, увидел возле своей машины двух нетрезвых мужчин, которые нецензурно выражались (по неофициальной информации, они тоже иностранцы).
Завязалась ссора, после чего незнакомцы набросились на него с кулаками. Потом один из них достал оружие и выстрелил вверх.
На месте происшествия полицейские нашли два пистолета, пневматический и стартовый, и отправили их на экспертное исследование.
Следственный отдел Соломенского управления полиции планирует открыть производство по ст.296 Уголовного кодекса для расследования драки.