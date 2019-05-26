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В Киеве возле общежития НАУ произошла драка со стрельбой

На месте происшествия изъяли два пистолета.

В Киеве возле общежития Национального авиационного университета на Нежинской улице произошла драка со стрельбой.

Об этом говорится на сайте полиции.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На месте происшествия был задержан один из участников конфликта, иностранный гражданин 1993 г.р. с видом на жительство в Украине.

Он рассказал, что приехал к друзьям, не оказавшихся на месте, и когда решил возвращаться, увидел возле своей машины двух нетрезвых мужчин, которые нецензурно выражались (по неофициальной информации, они тоже иностранцы).

Завязалась ссора, после чего незнакомцы набросились на него с кулаками. Потом один из них достал оружие и выстрелил вверх.

На месте происшествия полицейские нашли два пистолета, пневматический и стартовый, и отправили их на экспертное исследование.

Следственный отдел Соломенского управления полиции планирует открыть производство по ст.296 Уголовного кодекса для расследования драки.

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