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​В Боярке столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль, пострадали 26 человек

Трое человек попали в реанимацию.

Утром 4 июня в Боярке Киевской области столкнулись маршрутки №720 и №742 и легковой автомобиль Skoda с прицепом, есть пострадавшие.

Фотографии происшествия, которое произошло на перекрестке улиц Хмельницкого и Независимости (бывшая ул. 50 лет Октября), опубликовали в социальных сетях.

Фото: facebook.com / Boyarkalove

Фото: facebook.com / Boyarkalove

По информации полиции Киевской области, количество пострадавших - 26 человек, трое из них попали в реанимацию.

О жертвах не сообщается.

Водителя маршрутки Mercedes Sprinter задержали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса).

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