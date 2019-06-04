5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
5%-ный барьер в Раду уверенно проходят только четыре партии, - опрос
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Украина и война
Украина и война
Костянтин Єлісєєв: «Я готовий дивитися прямо в очі команді Зеленського і відповідати за те, що ми зробили по лінії дипломатії»
Костянтин Єлісєєв: «Я готовий дивитися прямо в очі команді Зеленського і відповідати за те, що ми зробили по лінії дипломатії»
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Ірина Венедіктова: "У нас немає права розробляти і ухвалювати нежиттєздатні законопроекти"
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
ГлавнаяОбществоЖизнь

Кто может получить кредит без процентов

Сегодня часто можно встретить предложение по беспроцентному кредитованию. Одолжить финансы можно на короткий период до 21 дня. Максимальны лимит – 15000 гривен. Клиенту не придется брать справку о среднемесячном заработке. Кредит под 0 процентов могут оформить домохозяйки, студенты, безработные, лица с низким уровнем платежеспособности.

Что необходимо знать о кредитном продукте

  1. Рассчитывать на льготную процентную ставку могут только новые клиенты МФО.

  2. Кредит предоставляется гражданам Украины старше 18 лет.

  3. Максимальный возрастной предел – 75 лет.

  4. При пролонгации срока возврата средств начисляется комиссия.

  5. Вероятность одобрения займа 97,6%.

  6. Клиент должен иметь личный номер мобильного телефона.

  7. Обязательно предоставление паспортных данных и кода.

  8. Обязательно согласие на проверку персональной информации.

Какая выгода займодателю предоставлять льготное кредитование

Большой прирост числа МФО за последние 2 года стал предпосылкой появления высокой конкуренции на кредитном рынке Украины. Возникла жесткая борьба за каждого клиента. На фоне этого успешной маркетинговой стратегией стал беспроцентный кредит. Клиент может оценить:

  • простоту оформления ссуды по принципу «не выходя из дома»;

  • безотказность микрофинансовой организации;

  • упрощенную бумажную бюрократию;

  • круглосуточную доступность финансовой помощи.

Стратегия направлена на расширение клиентское базы, работу на перспективу, получение позитивных клиентских рекомендаций и улучшение имиджа организации. Поэтому заемщик действительно ничего не переплачивает. Нет никаких скрытых платежей, дополнительных комиссий и страховок. Последняя характерна товарным рассрочкам, при которых клиент переплачивает именно на данной услуге.

Как быстро можно получить беспроцентный заем

Онлайн сервисы выдачи микрокредитов работают в автоматическом режиме 24/7. Проверка клиента в телефонном режиме не требуется. Специальная скоринговая программа сама:

  • анализирует полученные от физлица данные;

    устанавливает их достоверность;

  • идентифицирует его личность;

  • оценивает риски;

    просчитывает кредитный лимит.

Никто не беспокоит родственников, друзей и коллег клиента ненужными расспросами, не ставит в известность, что он пытается оформить кредит. Заем онлайн – это оптимальное решение финансовых проблем. Исключить их из своей жизни реально практически мгновенно. Как признаются многие клиенты МФО, им проще одолжить финансы у проверенного кредитора через интернет, нежели обращаться к родственникам. Повторный заем можно оформить в два клика, зайдя на свою персональную страницу на сайте микрофинансовой организации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также