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Под МВД собралась акция памяти погибшего пятилетнего Кирилла Тлявова

Люди принесли цветы и игрушки.

Под зданием МВД в Киеве прошла акция в честь погибшего пятилетнего Кирилла Тлявова, который умер из-за полученного огнестрельного ранения возле своего дома в Переяслав-Хмельницком.

На акцию собралось около 120 людей. Они принесли цветы, игрушки и зажгли свечи.

Фото: Татьяна Безрук

"Я пришла сюда со своим сыном Никитой. Мы поиграли, поужинали и решили идти сюда. Точно так же мог провести свой день и маленький Кирилл, который погиб от пули полицейских", - говорит глава БФ "ВостокСОС" Александра Дворецкая, которая принесла под здание министерства мягкие игрушки.

По окончанию акции участники начали поджигать фаеры и скандировать "Авакова в отставку", некоторые из них били руками по дверям министерства.

Фото: Татьяна Безрук

“Что полиция смогла установить про историю в Переяславе-Хмельницком? Изначально они заявили, что ребёнок упал и у него травма головы. Оперативники не умеют отличать раны и огнестрельные ранения? Это прямое доказательство того, что они пытались замять это преступление”, - говорит народный депутат от “Самопомощи” Елена Сотник.

Фото: Татьяна Безрук

Фото: Татьяна Безрук

Фото: Татьяна Безрук

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Выяснилось, что его случайно ранили местные пьяные полицейские, которые решили пострелять по жестянкам. 

 Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти. 

Татьяна Безрук
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