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Полицейским из Переяслава-Хмельницкого ужесточат статью на "умышленное убийство"

5-летний мальчик скончался в больнице.

Полицейским из Переяслава-Хмельницкого ужесточат статью на "умышленное убийство"
Фото: Макс Левин

Двум полицейским, смертельно ранившим пятилетнего мальчика, изменят квалификацию преступления на "умышленное убийство".

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

 "5-летний мальчик Кирилл стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяслав-Хмельницком, которые развлекались с огнестрельным оружием, скончался в больнице. Ранение было крайне тяжелым.

В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", - написал Луценко в фейсбуке.

Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей, отметил генпрокурор.

Юрий Луценко выразил соболезнования родителям и родным ребенка.

2 июня следователем Государственного бюро расследований полицейским было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

3 июня прокуратура Киевской области изменила подозрение по результатам проведенных следственных действий и установления новых обстоятельств и приняла решение о дополнении имеющейся квалификации содеянного ими преступления еще и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса. Прокуратура ходатайствовала о домашнем аресте, хотя после стрельбы полицейские скрывались.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

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