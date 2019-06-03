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На Донбассе сегодня нет потерь среди украинских военных

Боевики совершили 8 обстрелов.

На Донбассе сегодня нет потерь среди украинских военных

С начала суток российские боевики на Донбассе совершили 8 обстрелов по позициям украинской армии, в том числе четырежды - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В ходе обстрелов боевики израсходовали 34 мины калибра 120 мм и 9 мин калибра 82 мм, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Зафиксирован также огонь из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов потерь среди украинский военных нет.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Новоселовка Вторая, Василевка, Крутая Балка, Авдеевка, Спартак, Каменка, Лозовская, Николаевка, Попасная и Новозвановка.

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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