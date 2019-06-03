В России и ОРДЛО находятся 120 украинских пленных

120 граждан Украины находятся в плену в России и ОРДЛО. Об этом на брифинге сказала представительница отдела обеспечения деятельности уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталия Зарецкая.

"У нас около 120 лиц как гражданских, так и военных, которые находятся в местах принудительной изоляции, как на территории РФ, так и на территории ОРДЛО", - подчеркнула она.

Зарецкая уверенна, что проведение киевского марша в поддержку пленных украинцев 1 июня, было очень позитивным сигналом для их освобождения. Однако, большой проблемой остается психологическое давление на семьи пленных и пиар на этой теме.

Напомним, 15 апреля следствие ФСБ продлило срок следствия по делу военнопленных украинских моряков до конца августа.

28 мая Россия заявила, что не может отпустить украинских военнопленных моряков, потому что еще не завершены следствия по отношению к ним.