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На собственных минных полях на Донбассе погибло четверо российских военных, - разведка

Поспешность действий противника по минированию территорий, угрожает также и мирным жителям.

На собственных минных полях на Донбассе погибло четверо российских военных, - разведка
Фото: Владислав Мусиенко

1-3 июня в зоне проведения Операции Объединенных Сил на Донбассе, на собственных минных полях погибло четверо российских военных. Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Максим Праута.

Согласно данным разведки, российско-оккупационные войска в авральном порядке начали оборудовать минно-взрывными заграждениями новые позиции на оккупированных территориях Донбасса.

"Поспешность действий противника по минированию территории при отсутствии взаимодействия между подразделениями приводит к многочисленным подрывам российских военнослужащих на собственных минах. Так, в течении трех прошедших дней из-за указанных причин погибли четыре военнослужащих российско-оккупационных войск", - подчеркнул спикер Минобороны.

Кроме этого, он отметил, что такая хаотичная установка мин угрожает гражданскому населению Донбасса.

Напомним, сегодня боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил у г.Марьинка - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем, вблизи н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм, вблизи с.Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих нет.

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Источник: "Украинские новости"
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