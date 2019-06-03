Незаменимый помощник для нагрева воды – бойлер Thermex

Электроводонагреватели стали востребованы во многих домах, когда начались перебои с горячей водой. Их работу по достоинству оценили владельцы частных домов, дач, пансионатов, спортзалов и других бытовых и коммерческих помещений. Бойлеры оправдали себя как экономичная техника с разумными энергетическими затратами.

Разновидности бойлеров Thermex

Итальянская корпорация Thermex, которая почти 70 лет специализируется на производстве электрических изделий, является единственной европейской компанией, которая выпускает бойлеры трех видов. Интересно то, что заводы Термекс роботизированы на 94% и каждые полминуты выпускается с производственных линий готовый бойлер. Это объясняет, почему оборудование имеет высокое качество при доступной стоимости.

Для постоянного совершенствования техники в корпорации есть конструкторские бюро, научные лаборатории специального назначения, производство для изготовления комплектующих и электрических начинок для водонагревателей и комплексы по сборке товаров.

Корпорация «Термекс» выпускает несколько разновидностей электрической водонагревательной техники:

накопительные бойлеры;

оборудование косвенного нагрева;

проточные бойлеры;

комбинированные модели.

Накопительные водонагреватели пользуются повышенным спросом среди всего ассортимента бойлеров. Среди производимых 11 модельных рядов выпускаются модели с баком от 5 до 300 литров.

Самый доступный по цене – модельный ряд CHAMPION, в котором представлены модели с емкостью бака 10-300 литров. В более изящной серии CHAMPION SLIM представлены 7 разновидностей бойлеров с емкостью бака от 30 до 80 литров. Баки изготовлены из простой стали со стеклофарфоровым эмалированным покрытием.

Бойлер Thermex из модельного ряда под названием THERMEX SPRINT также имеет стальной бак с внутренним эмалированной поверхностью и объемом от 30 до 100 литров. В моделях встроен режим нагрева воды.

С целью безопасного использования водонагревателей «Термекс» в них встроено специальное защитное устройство для его отключения.

Некоторые модели оснащены серебряным анодом для повышения долговечности оборудования. Серебряный анод установлен в моделях RZL, RZB, RSD с дополнительным индексом Silver.

Правила подключения и правила безопасности

Подключать водонагреватель к электросети может каждый, но придерживаться ряда правил при подключении может специалист. Поэтому не нужно самостоятельно подключать такое сложное оборудование, поскольку последствия могут привести к замыканию электропроводки.

К каждой модели прилагается краткая инструкция о последовательности действий подключения. Также в ней расписаны правила безопасности и простая инструкция по эксплуатации. Важно, что безопасной работы бойлера необходимо заземление. Если по каким-либо причинам необходимо заменить ТЭН в водонагревателе, то устанавливать необходимо ТЭН этой же торговой марки. Кроме того, при использовании категорически запрещено использовать воду из устройства для приготовления еды, сливать воду и снимать защитную крышку при включенном бойлере.