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Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок для планового ремонта

Работы продлятся 119 дней - до 27 сентября.

Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок для планового ремонта
ЗАЭС
Фото: ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС, Энергодар) в понедельник в 00:01 отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

Об этом сообщается на сайте ЗАЭС.

Ремонтные работы продлятся 119 дней - до 27 сентября 2019 года.

Сейчас на ЗАЭС в работе находятся четыре энергоблока из шести, суммарная мощность генераторов составляет 3 680 МВт.

На энергоблоке №2 ведется плановый капитальный ремонт.

1 июня в 23:43 ЗАЭС подключила к сети энергоблок №4 после планового среднего ремонта.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе АЭС, располагает 6 энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной установленной электрической мощностью 6 ГВт.

Напомним, в апреле на ЗАЭС провели антитеррористические учения.

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