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Двое водителей погибли в ДТП в Николаевской области

Один из них был сотрудником полиции.

В результате столкновения ВАЗ-2107 и Renault Logan в Николаевской области погибли два человека, еще один - получил травмы. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Фото: mk.npu.gov.ua

ДТП произошло в субботу, 2 июня, около 12:00.

"27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице ", - говорится в сообщении.

33-летнюю жену водителя Renault также госпитализировали.

Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в ДТП в Тернопольской области погибли четверо сотрудников "Укрэнерго".

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