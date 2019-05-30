Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Зеленский не будет вносить представление на отставку Луценко
Зеленский не будет вносить представление на отставку Луценко
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте
Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
Скандального Сергея Гайдука планируют назначить заместителем Хомчака, - СМИ
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Зеленский назначил начальником Управления госохраны подполковника ВСУ Оцерклевича
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В ДТП в Тернопольской области погибли четверо сотрудников "Укрэнерго"

При лобовом столкновении с грузовиком погибли три человека, четвертый скончался в больнице.

В Збаражском районе Тернопольской области 30 мая произошло смертельное ДТП.

Пресс-службе областной полиции сообщает, что авария произошла около 16:00 на трассе Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, на повороте в село Зарудье.

По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. 

На момент столкновения в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двоих госпитализировали в больницу. Состояние одного из пострадавших очень тяжелое. Водитель грузовика жив.

Руководитель ГП "НЭК" Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook написал, что в аварию попала бригада рабочих" Укрэнерго ". По словам Ковальчука, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли три сотрудника  "Укрэнерго", четвертый скончался в больнице.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольской участка Юго-Западной ЕС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал он.

В полиции сообщили, что  сведения о событии внесении аварии в ЕРДР согласно статье 286 часть 3 УК. Ведется следствие.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также