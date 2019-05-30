При лобовом столкновении с грузовиком погибли три человека, четвертый скончался в больнице.

В Збаражском районе Тернопольской области 30 мая произошло смертельное ДТП.

Пресс-службе областной полиции сообщает, что авария произошла около 16:00 на трассе Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, на повороте в село Зарудье.

По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

На момент столкновения в легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двоих госпитализировали в больницу. Состояние одного из пострадавших очень тяжелое. Водитель грузовика жив.

Руководитель ГП "НЭК" Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook написал, что в аварию попала бригада рабочих" Укрэнерго ". По словам Ковальчука, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли три сотрудника "Укрэнерго", четвертый скончался в больнице.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольской участка Юго-Западной ЕС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал он.

В полиции сообщили, что сведения о событии внесении аварии в ЕРДР согласно статье 286 часть 3 УК. Ведется следствие.