В Днепропетровской области микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе села Каменный Солонянского района.

Школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии в Запорожье. Всех 16 детей госпитализировали, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом "Мерседес Спринтер", совершил столкновение с автомобилем "ДАФ". С целью установления всех причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.

"Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра, их осматривают врачи. Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы. Родители оповещены", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщалось, 25 мая в Польше в результате ДТП пострадали две украинские студентки.