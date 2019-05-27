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В Польше в результате ДТП пострадали две украинские студентки

Девушки с тяжелыми травмами госпитализированы.

В Польше в результате ДТП пострадали две украинские студентки
Фото: Львівська область онлайн

25 мая в Польше произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате происшествия в районе Долины Служевской пострадали две студентки, информирует посольство Украины в Польше.

"В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА (Министерства внутренних дел и администрации Польши, - ред.). Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Отмечается, что дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Ранее в Польше полностью сгорел двухэтажный автобус "Киев - Прага", в котором ехали 70 пассажиров. Людей удалось быстро эвакуировать, о пострадавших не сообщалось.

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