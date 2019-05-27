Трасса Киев-Чоп сегодня частично заблокирована из-за ДТП с автоцистерной. Об этом сообщает управление полиции Житомирской области.
Авария произошла около 5:20 утра вблизи села Царевка. Предварительно, водитель транспортного средства из-за технической неисправности не справился с управлением и столкнулся с колесоотбойником, вследствие чего цистерна перевернулась, перекрыв обе полосы движения.
Движение транспорта ограничено в обе стороны, патрульные полицейские организуют реверсивное движение автотранспорта.
В результате ДТП никто из людей не пострадал.
Напомним, в Украине введут новый порядок учета дорожно-транспортных происшествий с целью выявления и анализа причин аварий.