Автоцистерна перевернулась сегодня рано утром в Житомирской области.

Фото: Киев Оперативный

Трасса Киев-Чоп сегодня частично заблокирована из-за ДТП с автоцистерной. Об этом сообщает управление полиции Житомирской области.

Авария произошла около 5:20 утра вблизи села Царевка. Предварительно, водитель транспортного средства из-за технической неисправности не справился с управлением и столкнулся с колесоотбойником, вследствие чего цистерна перевернулась, перекрыв обе полосы движения.

Фото: Киев Оперативный

Движение транспорта ограничено в обе стороны, патрульные полицейские организуют реверсивное движение автотранспорта.

В результате ДТП никто из людей не пострадал.

Напомним, в Украине введут новый порядок учета дорожно-транспортных происшествий с целью выявления и анализа причин аварий.